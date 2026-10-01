MÉS critica que el PP prepara el Bus Náutico para llevar la masificación turística hasta el Molinar y el Portitxol - MÉS PER PALMA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado que el proyecto del Bus Náutico del PP y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) responde principalmente a las necesidades de la actividad turística y de los cruceristas "y no a los problemas cotidianos de movilidad de los residentes".

Así lo ha explicado este jueves en un comunicado la formación política, que ha hecho hincapié en la previsión de una nueva conexión con el Portitxol, que considera "un paso más para extender la presión turística" hacia una zona residencial como el Molinar.

El candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol, ha asegurado que el PP y la APB presentaron el Bus Náutico como una solución a los problemas de movilidad de Palma, aunque aseguran que cada paso que dan a conocer "deja más claro" que el modelo busca "facilitar los movimientos de los cruceristas y llevar esta presión turística cada vez más lejos del puerto".

MÉS considera "especialmente revelador" el calendario anunciado por la APB, que contempla que las líneas 2 y 3, "centradas en la movilidad de los cruceristas", empiecen a operar el 1 de noviembre; mientras que la línea 1, el servicio regular interior abierto al público general que cuenta con bonos específicos para residentes, entrará en funcionamiento más tarde.

Además, aseguran que el operador provisional se ha comprometido a transportar al menos 300 pasajeros por hora entre la estación de cruceros y el centro de Palma. "No es una interpretación nuestra: es el calendario que han decidido. Y ahora proyectan llevar este flujo hasta Portitxol. Esto no es combatir la masificación, es darle nuevas vías para expandirse por la ciudad", ha indicado Pujol.

La formación recuerda que ya había advertido que el Bus Náutico no podía presentarse como una respuesta estructural al colapso de movilidad que sufre Palma y también había reclamado que las políticas públicas priorizaran el transporte cotidiano de los residentes, la reducción del tráfico y alternativas eficientes al vehículo privado.

También alertan de que otras empresas del sector marítimo han expresado públicamente el temor de que el proyecto acabe derivando hacia otras actividades vinculadas a excursiones turísticas marítimas y han reclamado que el nuevo concurso limite esta posibilidad.

"Palma necesita descongestionarse del turismo, no crear nuevas infraestructuras para que la masificación llegue aún a más barrios", ha concluido Pujol.