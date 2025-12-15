MÉS desea que los Reyes se lleven "todos los malos gobiernos que hay que sufrir"

Reunión de la nueva ejecutiva de MÉS per Mallorca - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca desea que los Reyes se lleven "todos los malos gobiernos que hay que sufrir".

Así lo ha expresado el recientemente reelegido coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, este lunes, en la copa de Navidad que la formación ha celebrado con los trabajadores del partido y los medios de comunicación.

Apesteguia ha admitido que este 2025 ha sido un año intenso para el partido no solo por la cita congresual que se ha celebrado este fin de semana sino también a nivel de estrategia. "Hemos analizado cómo queremos que sea nuestra economía a largo plazo, nos hemos armado de fuerza desde el punto de vista ideológico", ha afirmado.

El coordinador general de los ecosoberanista prevé que habrá que "seguir haciendo frente a las políticas involutivas del Govern de Marga Prohens y a la falta de valentía del gobierno español, reivindicando las medidas que necesitan las Baleares".

"Tendremos que continuar batallando por la vivienda, un cambio de modelo económico que ayude a encarar el reto demográfico y la saturación turística además de seguir defendiendo el uso social de la lengua catalana", ha continuado Apesteguia.

En definitiva, ha concluido, "seguir trabajando por un país mejor".

La copa de Navidad se ha celebrado el mismo día en que se ha reunido la nueva permanente y la nueva ejecutiva de MÉS per Mallorca escogida en la VII Asamblea General del partido celebrada este pasado viernes y sábado en Santa Maria.