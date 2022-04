MÉS dice que UP "tenía información desde el minuto cero" y ve "una intención" en el voto contrario a la enmienda

Apesteguia cree que PSIB y Unidas Podemos "han iniciado una campaña de recentralización política"

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha señalado este viernes que Unidas Podemos "tenía información desde el minuto cero", sobre la enmienda de la Ley de Residuos, y ha considerado que hay "una intención política" en el voto en contra de PSIB y la formación morada a dicha enmienda.

Se trata de la enmienda incorporada en el Senado a la Ley de Residuos, que contemplaba que el Estado financie, por ley, el traslado de residuos generados en las Islas, algo que beneficiaría sobre todo a islas como Formentera.

Este viernes por la mañana, la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz ha justificado el voto en contra de su formación, asegurando que MÉS no avisó de esta reivindicación. "Habría bastado con una llamada para cambiar el sentido del voto", ha expresado Muñoz.

El senador Vidal ha detallado, ante los medios de comunicación, el proceso de elaboración de enmiendas a esta ley, que se ha hecho de forma conjunta con entidades ecologistas. Según el ecosoberanista, todas estas enmiendas se hicieron llegar a los diferentes partidos, excepto de Vox, entre las que estaba la enmienda relativa al transporte de residuos entre islas.

De acuerdo con Vidal, en junio de 2021 se hizo una ronda de contactos con partidos que no tienen representación en el Congreso de Baleares, para expresarles la necesidad de tener "sensibilidad" con los temas insulares en la Ley de Residuos. "Es lógico pensar que aquellos compañeros que vivieron el proceso con nosotros aquí en el Parlament sabían de este tema y no los teníamos que convencer", ha señalado respecto a PSIB y Unidas Podemos.

Por lo tanto, Vidal ha insistido en que PSIB y Unidas Podemos contaban con la información sobre esta enmienda, que salió del Senado con un consenso "muy amplio". En cuanto a la votación de la enmienda en el Congreso, ha resaltado que "no es un error" que PSIB y UP votasen en contra, dado que se pidió una votación separada y, por tanto, "hay una instrucción de los grupos". "No es una casualidad, hay una intención política y hay una instrucción de un ministerio o de alguien", ha asegurado.

En este punto, ha lamentado que diputados que no son de Baleares "hayan tenido sensibilidad con las Islas" y que "diputados de esta tierra ahora busquen excusas". "Si los diputados no saben qué están votando, hay que pedirles explicaciones a ellos", ha añadido.

"Es demencial que partidos como Nueva Canarias, BNG, Más País o Junts hayan sido receptivos a las demandas ecologistas y territoriales de Baleares, mientras que Podemos o el PSOE no estaban atentos y, además, han acabado votando en contra", ha criticado.

A pesar de que la enmienda no tenía especificada una cantidad económica, Vidal ha remarcado que podría haber tenido un impacto de alrededor de un millón de euros. No obstante, ha considerado que lo negativo no que se pierda esta cantidad, sino que "no se reconoce que los habitantes de Formentera tienen los mismos derechos que el resto".

Sobre las consecuencias de este choque en la política de las Islas, el coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia, ha apuntado que este "es un debate y una política estatal y hay que enmarcarlo en ese sentido". A su juicio, PSIB y Unidas Podemos "han iniciado una campaña de recentralización política".

De la misma forma que Vidal, Apesteguia ha considerado que el voto en contra de PSIB Y Unidas Podemos fue "de forma consciente", porque de lo contrario no habrían pedido una votación separada sin saber lo que están votando.