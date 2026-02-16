El Mes del Empleo de PalmaActiva oferta 1.253 puestos de trabajo

Primera jornada del Mes del Empleo en PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mes del Empleo del Ayuntamiento de Palma, que ofrece 1.253 puestos de trabajo y en el que participan 36 empresas, ha comenzado este lunes en PalmaActiva.

La iniciativa, que se celebrará hasta el próximo 20 de marzo a lo largo de 19 jornadas, pone en contacto a las empresas que buscan personal con candidatos en busca de empleo en unas jornadas en la sede de PalmaActiva, en la calle Socorro número 22, desde las 09.00 horas hasta las 14.30 horas.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este lunes han podido realizar entrevistas de trabajo cerca de 350 personas para las cadenas 'Barceló Hotels' y 'Hélios Hotels'.

A la cita ha asistido la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, quien ha destacado que "el Mes del Empleo es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento con la generación de oportunidades laborales y con una economía local fuerte, innovadora e inclusiva".

Este martes participarán las empresas Polarier y Voldis, el jueves lo harán Kairon y Matas y Campins Suministros, y el viernes, Proa Group y Record Go.

JORNADAS DEL MES DEL EMPLEO

El Mes del Empleo consiste en encuentros entre empresas y candidatos en los que las compañías participantes asisten durante un solo día y deben contar con un mínimo de diez puestos de trabajo a cubrir a lo largo de 2026 para poder participar.

Las empresas están obligadas a realizar una entrevista breve a cada persona candidata y deben disponer de un número adecuado de entrevistadores en función del volumen de inscripciones.

Por su parte, las personas demandantes de empleo deberán realizar una inscripción independiente para cada día en el que deseen participar y acudir dentro del turno reservado. En caso de que queden plazas disponibles, será posible realizar la inscripción en el mismo momento utilizando los ordenadores que PalmaActiva pone a disposición de la ciudadanía.