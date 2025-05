MÉS evalúa de forma "negativa" los dos primeros años de Govern del PP, marcados por "inestabilidad" y "exceso de ruido"

Archivo - El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. Archivo.

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha evaluado de forma "negativa" los dos primeros años de Govern del PP, los cuales han estado marcados por "inestabilidad" y "exceso de ruido", según el partido ecosoberanista.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha resumido el balance de los dos primeros años de legislatura en cuatro puntos y, o bien, características que, en su opinión, han definido el trabajo que ha venido realizando el Govern del PP.

De este modo, para Apesteguia, "el Govern se ha dedicado a bajar impuestos a los ricos; a eliminar cualquier medida de decrecimiento turístico e impedir la aprobación de cualquiera que sirviera para contener y rebajar la presión turística; y a liberalizar el suelo, es decir, a dar más suelo a la especulación, en vez de a intervenir el mercado, para garantizar que los ciudadanos tengan una vivienda".

Todo ello, según el portavoz ecosoberanista, en una primera parte de la legislatura que ha estado marcada por la "inestabilidad política". "Y no lo digo solo porque en estos momentos no tengamos presupuestos, si no porque esta legislatura se ha caracterizado por la inestabilidad y el exceso de ruido en la mayoría política que estaba llamada a dar apoyo a la presidenta Prohens, al menos en el primer pacto alcanzado por PP y Vox", ha aclarado.

Por todo ello, Apesteguia ha hecho una evaluación "negativa" de la primera parte de la legislatura del Govern. Pues, en MÉS han considerado que el PP "no se está dedicando a solucionar los problemas reales de la ciudadanía", los cuales, a su parecer, "pasan inevitablemente por intervenir el mercado de la vivienda y por garantizar el uso habitacional de las construcciones existentes en Baleares; que pasan por no seguir apostando por el turismo como el motor de la economía, y pasa, sobre todo, por mantener y restablecer los grandes consensos democráticos que se habían dado para garantizar la convivencia y afrontar el futuro" en Baleares.

En este sentido, ha lamentado que estos "grandes consensos democráticos están todos rotos porque ahora mismo hay una presidenta en la que no se puede confiar" porque "ha sustituido el valor de su palabra por el precio de su palabra" y "la vendió, o la está vendiendo, parece, a cambio de unos presupuestos o vaya a saber qué".

"Pero su palabra, en este caso dada a la oposición y constatada por el conjunto de la ciudadanía, está rota". "Y es triste y es lamentable, que las Baleares no puedan confiar en la palabra de quien las preside", ha finalizado el portavoz parlamenatario de MÉS.