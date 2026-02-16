MÉS exige al Ayuntamiento rechazar los acuerdos comerciales agrícolas que perjudiquen al sector primario de Mallorca

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha registrado este lunes una moción en el pleno del Ayuntamiento en la que solicita que se rechacen los acuerdos comerciales que no garanticen condiciones de reciprocidad para el sector primario de Mallorca y que puedan perjudicar a los productores locales.

En un comunicado, la formación ecosoberanista ha asegurado que la iniciativa recoge las reivindicaciones del sindicato agrícola Unió de Pagesos, que atribuye los problemas estructurales del sector a acuerdos comerciales con terceros países.

En concreto, MÉS ha criticado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y la reducción de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) a ganaderos y agricultores.

De esta forma, la formación ha señalado que estos acuerdos son un peligro para la supervivencia del sector primario y que suponen un aumento en la cesta de la compra, además de afectar a contenido y la calidad de los alimentos. "Defender el producto local es defender la salud y la dignidad tanto de los campesinos como de los consumidores", ha subrayado.

La moción también reclama al Govern que compense la bajada de las ayudas de la PAC y que garantice que los campesinos no queden excluidos del apoyo económico de las administraciones, así como simplificar los trámites para que el 100 por cien de los profesionales tengan acceso efectivo a las subvenciones.

DEFENSA DEL PRODUCTO LOCAL

Por otra parte, MÉS ha asegurado que los alimentos producidos en Mallorca cumplen con unos estándares estrictos que garantizan la calidad, seguridad y respeto al patrimonio local.

"No se pueden llenar los estantes de las tiendas con productos que vienen de fuera a expensas de rebajar la calidad y la salud. La ciudadanía tiene derecho a alimentos sanos, de proximidad y producidos con garantías", ha remarcado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

Así, la formación ha recriminado que el 20 por ciento de los agricultores no reciban ayudas de la Unión Europea por culpa del rearme europeo y la compra de armas a los Estados Unidos. "Si Europa aumenta la compra de armas a los Estados Unidos, tal como ha exigido Trump, esto supondrá que las ayudas de la PAC se reduzcan en un 25 por ciento", ha remarcado.

Por último, ha acusado a los gobiernos de derechas de "aceptar el chantaje" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de ser responsables de la situación de los campesinos en Mallorca.