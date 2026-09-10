MÉS exige al Consell la apertura de los centros de día de Sóller, Palmanova y Maria de la Salut

La consellera de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Rosa Cursach, en el pleno de la institución insular de este jueves, 10 de septiembre. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este jueves al gobierno del Consell de Mallorca que ponga fecha de apertura a los centros de día de Sóller, Maria de la Salut y Palmanova y explique en qué punto se encuentra cada expediente.

Durante el pleno de este jueves, la formación ha reclamado también al PP que asuma la responsabilidad de coordinar las administraciones implicadas.

La consellera de MÉS per Mallorca, Rosa Cursach, ha destacado que las personas mayores y sus familias "no necesitan excusas ni que el Consell se pase la pelota con los ayuntamientos", sino "saber cuándo podrán disponer de un servicio que ya tiene las instalaciones acabadas".

En este sentido, los ecosoberanistas han criticado la falta de coordinación del PP con los ayuntamientos para poner en marcha los centros de día que ya están acabados en Mallorca y han afeado al presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, que "no sea capaz de ofrecer ningún calendario sobre cuándo podrán abrirlos".

Cursach preguntó en julio en qué estado se encontraba la acreditación de los tres centros ya finalizados. Sin embargo, la respuesta del IMAS ha dejado ver "la falta de seguimiento y coordinación de la institución insular".

Según la respuesta, el IMAS no ha recibido ninguna solicitud de acreditación de los centros de Sóller, ni de Maria de la Salut. Mientras, el de Palmanova sí ha solicitado la acreditación, aunque el IMAS "la ha desistido sin explicar los motivos".

La consellera ha señalado que este desistimiento puede estar relacionado con unas obras necesarias después de los desperfectos provocados por un temporal.

La formación ha lamentado que no se esté haciendo el trabajo de coordinación que corresponde al Consell de Mallorca. Los centros están construidos, pero los trámites "no avanzan" y "nadie es capaz de explicar cuándo comenzarán a prestar servicios a las personas que los necesitan".

"El presidente del IMAS nos dice que no se coordina con los ayuntamientos y, por lo tanto, que no puede saber cuándo se abrirán los centros de día. Si el IMAS no sabe qué está pasando con unos centros que ya están acabados, ¿quién lo debe saber?", ha indicado Cursach.

La consellera ha considerado "preocupante" que esta situación se esté produciendo incluso en municipios gobernados por el PP. Así, ha recordado que "el Consell tiene la obligación de coordinarse con todos los ayuntamientos".