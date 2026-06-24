MÉS exige explicaciones por el adelanto de los exámenes finales de primero de bachillerato

Examen, alumno, PAU - JCCM

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para exigir al Govern explicaciones sobre el adelanto de los exámenes finales y del cierre de las actas de evaluación ordinariade primero de bachillerato durante el curso 2026-2027.

La formación, según ha explicado en un comunicado, quiere conocer qué criterios pedagógicos y organizativos han motivado esta decisión y si la Conselleria de Educación y Universidades la consensuó con la comunidad educativa.

"Las decisiones que afectan directamente al calendario escolar y los tiempos de aprendizaje del alumnado deben estar justificadas, evaluadas y compartidas con la comunidad educativa", ha sostenido la diputada ecosoberanista Maria Ramon, impulsora de las preguntas.

Ramon ha asegurado que numerosos docentes, equipos directivos y familias ya han expresado su preocupación por los efectos que este cambio puede haber tenido sobre el desarrollo normal del curso académico.

En este contexto, MÉS ha preguntado cuántos días lectivos efectivos ha perdido el alumnado respecto a cursos anteriores, si dispone de datos sobre la asistencia durante el periodo comprendido entre el cierre de las actas y la finalización oficial del curso, si se han recibido quejas o incidencias y si los docentes han podido compatibilizar sus tareas ordinarias con su participación en la PAU.

El partido también ha preguntado al Govern si tiene previsto evaluar los resultados de la medida una vez finalice el curso, si está dispuesto a revisar el calendario de cara al próximo curso y si considera que la reducción del tiempo de impartición de contenidos puede tener repercusiones en la preparación académica de los alumnos.

"Más allá de las cuestiones organizativas, lo que nos preocupa es garantizar que las decisiones educativas se tomen pensando en la calidad de la enseñanza y en las oportunidades del alumnado", ha concluido Ramon.