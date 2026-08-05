MÉS exige al Govern que actúe ante la "ocupación ilegal" de playas y paseos por parte de establecimientos turísticos

Una acción reivindicativa para denunciar públicamente la ocupación de una cala de Illetes por parte de un hotel. - REDES SOCIALES

PALMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido al Govern que actúe ante la "ocupación ilegal" de playas y paseos que, a su parecer, llevan a cabo algunos establecimientos turísticos y de restauración.

El grupo ecosoberanista en el Parlament ha registrado este miércoles una iniciativa para denunciar públicamente una situación que "se está repitiendo con demasiada frecuencia alrededor de Mallorca y que evidencia la pasividad de las administraciones competentes".

Los casos que han trascendido este verano en Santa Ponça, la Colònia de Sant Jordi o Illetes --donde un grupo de activistas recientemente llevaron a cabo una acción reivindicativa--, donde se han instalado hamacas, sombrillas y otros elementos.

Todos ellos, ha lamentado el partido en un comunicado, dificultan el paso y el uso de espacios públicos y son "consecuencia directa de un modelo que ha ido cediendo cada vez más espacios a los intereses privados en detrimento de los residentes".

"Hace años que la ciudadanía sale a la calle reclamando un cambio de rumbo porque percibe que Mallorca ha llegado al límite. La crisis de la vivienda, la saturación de las carreteras, la presión sobre los recursos naturales o la masificación de los espacios naturales son algunas de las consecuencias de este modelo. Muchas personas tienen la sensación de que los espacios públicos dejan de ser suyos", ha apuntado la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon.

El hecho de "no poder caminar con normalidad por una playa, atravesar un paseo o disfrutar de un espacio público porque ha sido ocupado por una actividad privada", ha sostenido, supone "traspasar una línea roja que una administración responsable no puede permitir".

Con su iniciativa, que será debatida una vez el Parlament retome su actividad tras la pausa veraniega, los ecosoberanistas tratarán de obtener la mayoría necesaria para instar al Govern a incrementar las inspecciones durante la temporada turística, reforzar la coordinación con otras administraciones, garantizar el libre uso de los espacios públicos e impulsar campañas para que establecimientos y ciudadanos cumplan la normativa vigente.

ENMIENDAS A LA LEY DEL LITORAL

Asimismo, MÉS ha anunciado que presentará enmiendas a la ley del litoral, actualmente en tramitación parlamentaria, para tratar de asegurar que aquellas empresas que "ocupen ilegalmente" la costa no puedan acceder a nuevas autorizaciones o se les revoque aquellas que ya tienen concedidas.

En la misma línea, la formación ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Govern para conocer cuántas denuncias ha recibido en los últimos años, cuántas inspecciones ha realizado, qué expedientes sancionadores ha abierto y qué actuaciones piensa impulsar ante una problemática que "cada verano genera más conflictos".

"La defensa del espacio público también es la defensa del derecho de la ciudadanía a continuar viviendo y disfrutando de Mallorca. No podemos normalizar que los residentes deban pedir permiso para pasar, sentarse o disfrutar de espacios que son de todos", ha reivindicado Ramon.