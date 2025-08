MÉS exige al PP en el Consell que rompa con Vox: "No basta un tuit, tienen que echarlos del gobierno"

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido al PP en el Consell que rompa con Vox, después de que el portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili, haya comparado esta semana el apoyo del PP a unas subvenciones dirigidas a la defensa y la promoción del catalán con el gasto de "dinero público en putas y cocaína" del PSOE, al considerar los ecosoberanistas que "no basta un tuit" de los 'populares' lamentando esta comparativa si no que han de "echarlos del gobierno".

En una nota de prensa, la portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha exigido este sábado al PP que rompa su pacto de gobierno con Vox en la institución insular, tras los, según sus palabras, ataques del portavoz de Vox a la lengua catalana durante la última sesión plenaria.

Para Perelló, la condena del PP a través de un tuit es "totalmente insuficiente", al considerarlo "un gesto puramente estético". "No basta hacer un post en redes sociales para salvar la cara. Lo que tienen que hacer es actuar con consecuencia: o condenan la deriva ultra de Vox o continúan gobernando con ellos. Ambas cosas a la vez no son compatibles", ha remarcado.

En este contexto, desde la formación ecosoberanista han creído que las palabras del portavoz de Vox "no son una anécdota ni una salida de tono". "Forman parte de una estrategia planificada para criminalizar el catalán y degradar la política", han opinado. Así, ha insistido Perelló: "Si el PP no rompe con Vox, se hace cómplice de su cruzada contra la lengua y la decencia democrática".

La formación ecosoberanista ha considerado "absolutamente vergonzosas" las declaraciones del portavoz de Vox en el Consell y ha acusado al PP de "mirar hacia otro lado". "El pacto con Vox deslegitima el gobierno insular y convierte el Consell en un altavoz del odio y el ataque a la cultura propia. El Consell no puede ser la plataforma para difundir la ignorancia, el desprecio y el fanatismo ideológico", ha dicho la portavoz de MÉS en la institución insular.