MÉS exigirá al Consell de Mallorca que actúe "con valentía" ante el turismo masivo

Proponen limitar plazas turísticas y la llegada de cruceros, así como incrementar el ITS

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca tratará de instar al Consell insular a actuar "con valentía" para poner freno al turismo masivo y defender el bienestar de la ciudadanía.

Será a través de una moción que los ecosoberanistas defenderán en el próximo pleno del Consell de Mallorca con el objetivo de "convertir el malestar social en acción institucional":

La propuesta, ha informado el partido en un comunicado, contempla una reducción del número total de plazas turísticas, la limitación de llegada de cruceros mediante un tope diario de frecuencias y capacidad y el incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS).

"Mallorca sufre las consecuencias de un modelo turístico sobredimensionado que ha sobrepasado todos los límites. La saturación de playas, carreteras y espacios naturales, la masificación de nuestros pueblos y ciudades y el encarecimiento de la vivienda no son percepciones subjetivas, son una realidad palpable para cualquier residente", ha sostenido la portavoz de los ecosoberanistas en la institución insular, Catalina Inés Perelló.

A su parecer, las medidas que propondrán "responden a un consenso social muy amplio". "Cuando la sociedad habla con tanta claridad, las instituciones no pueden continuar mirando hacia otro lado. El Consell debe liderar el cambio y situar el bienestar colectivo por encima de la rentabilidad de unos pocos", ha dicho.

Los resultados de la encuesta publicada recientemente por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), que señalan que cerca de ocho de cada diez residentes consideran que llegan demasiados turistas al archipiélago, ha considerado que coinciden con los postulado que MÉS ha venido denunciado durante años.

"Nos decían que demonizábamos el sector. Hoy lo que decíamos se ha convertido en un clamor de la ciudadanía. La gente ya ha entendido que más turismo no quiere decir más bienestar, sino más desigualdades y menos futuro", ha insistido Perelló.

La portavoz de los ecosoberanistas ha lamentado que, pese a este "amplísimo consenso", el Govern "se ha negado a adoptar medidas de mínimos como la subida de la ecotasa", algo que ha considerado "una irresponsabilidad".