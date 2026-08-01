MÉS no asistirá a la recepción de los Reyes en Marivent y defiende las instituciones de autogobierno de Baleares

Archivo - Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de MÉS per Mallorca y MÉS per Palma no asistirán a la recepción que los Reyes Felipe VI y Letizia ofrecerán a las principales autoridades de Baleares y a una representación de la sociedad balear el próximo martes en el Palacio de Marivent.

En una nota de prensa, la formación ecosoberanista ha subrayado que los miembros del partido han declinado la invitación un año más, manteniendo "una decisión coherente con su compromiso con los valores republicanos y la igualdad entre todas las personas".

"Una institución basada en la herencia y los privilegios de nacimiento no representa los principios democráticos que tienen que presidir una sociedad moderna", han expuesto los ecosoberanistas, agregando que, en consecuencia, su presencia en este acto sería "incompatible" con su proyecto político.

Igualmente, han hecho hincapié en que Baleares dispone de sus propias instituciones de autogobierno, que son las que representan a la ciudadanía y a su voluntad democrática.