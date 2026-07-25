MÉS pedirá la comparecencia de la consellera de Salud por las "graves deficiencias" de climatización en hospitales

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PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de MÉS per Mallorca solicitará la comparecencia urgente de la consellera de Salud, Manuela García, para dar explicaciones sobre las "graves deficiencias" de climatización detectadas este verano en diferentes hospitales y centros sanitarios de la isla.

La solicitud de comparecencia urgente, según han informado los ecosoberanistas, se registrará el próximo lunes después de que en las últimas semanas se haya tenido que autorizar el uso de ventiladores particulares en los hospitales de Manacor y Son Llàtzer.

Esta medida excepcional, a su parecer, pone de manifiesto la gravedad del problema de climatización y genera dudas desde el punto de vista de control ambiental y seguridad de los pacientes.

A estos casos, que se han dado también en centros de salud de Mallorca, se le suman las temperaturas "superiores a las recomendadas" que se han registrado en el Hospital Universitario Son Espases a causa de un "funcionamiento deficiente" del sistema.

De forma paralela, MÉS registrará una bateria de preguntas con respuesta escrita para tratar de obtener toda la información relativa a este problema.

"Es absolutamente inadmisible que en plena ola de calor los hospitales deban funcionar con sistemas de climatización insuficientes o averiados. Estamos hablando de espacios donde hay personas especialmente vulnerables, profesionales que trabajan en condiciones muy exigentes y equipamientos que deben garantizar unas condiciones ambientales adecuadas en todo momento", ha expuesto la diputada ecosoberanista Marta Carrió.

A su juicio, la Conselleria "no puede normalizar esta situación ni limitarse a actuar cuando el problema ya es insostenible". "Es necesario saber qué ha fallado, qué responsabilidades hay y, sobre todo, qué plan tiene el Govern para que esta situación no se vuelva a repetir", ha subrayado.