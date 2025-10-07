MÉS pedirá la gestión de los aeropuertos baleares para que "no se decida desde Madrid sin tener en cuenta los impactos"

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca solicitará en el Consell de Mallorca la transferencia de las competencias aeroportuarias y la creación de una Autoridad Aeroportuaria Balear, con participación de los Consells insulares, con el objetivo de que la gestión "no se decida desde Madrid sin tener en cuenta los impactos que genera en Baleares".

El objetivo es adaptar la gestión de los aeropuertos a "las necesidades sociales, económicas y ambientales de cada isla", en lugar de mantener un "modelo centralizado que responde únicamente a intereses económicos del Estado y de Aena".

En un comunicado, la portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha apuntado que el "crecimiento descontrolado" del tráfico aéreo ha convertido los aeropuertos en "focos de saturación, colapso y presión turística insostenible", por lo que ha considerado que Mallorca tiene que "poder decidir sobre sus infraestructuras estratégicas".

Perelló ha recordado que solo en 2024 los aeropuertos de Baleares recibieron más de 47 millones de pasajeros, un 48% más que hace una década.

"Este aumento ha tenido consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la gente: más tráfico, más presión sobre los servicios públicos, más viviendas dedicadas a alquiler turístico y menos calidad de vida para los residentes", ha afirmado.

Por su parte, el conseller insular de MÉS, Biel Payeras, ha destacado que la descentralización de la gestión aeroportuaria es "una cuestión de sentido común y de autogobierno real", puesto que ha reivindicado si otras regiones europeas como Baviera, Escocia o Lombardía pueden gestionar sus aeropuertos, "también lo puede hacer Baleares".

De este modo, ha remarcado que la propuesta de MÉS "no es solo una reivindicación política", sino una apuesta por un modelo de movilidad "coherente con el territorio, que reduzca la presión turística e impulse una transición hacia un sistema más sostenible y equilibrado".

La moción presentada por MÉS per Mallorca propone que el Consell reclame en el Gobierno español una ley orgánica que haga efectiva la transferencia de competencias aeroportuarias de acuerdo con el Estatut d'Autonomia y que garantice la participación de los Consells insulares en la futura Autoridad Aeroportuaria Balear.

Además, exige que el proceso de transferencia incluya los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para asegurar una "gestión eficaz y la protección de los derechos laborales del personal aeroportuario".