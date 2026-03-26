MÉS per Inca rechaza la celebración de una corrida de toros y recuerda que la asistencia de menores contraviene a la ONU

Miembros de MÉS per Inca. - MÉS PER INCA

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Inca ha rechazado la celebración de una corrida de toros prevista para este próximo domingo en el municipio y ha recordado que la asistencia de menores de edad contraviene las recomendaciones de la ONU y Unicef.

La formación, en un comunicado, ha considerado que una localidad que goza del distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia no debería acoger un espectáculo "basado en la violencia y la muerte", ya que implica el compromiso de garantizar entornos "seguros, educativos y libres de violencia".

MÉS per Inca ha recordado que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en un informe fechado el pasado febrero, ha pedido explicaciones al Estado español por permitir la asistencia de menores a este tipo de acontecimientos y le ha instado a prohibirlo.

Unicef, además, ha advertido que la exposición de los menores a la violencia contra los animales afecta negativamente al desarrollo de la empatía y el bienestar emocional.

"Inca no puede mirar hacia otro lado. Tenemos el deber de aplicar estas observaciones para garantizar el interés superior del menor, que debe prevalecer sobre cualquier otro interés", ha subrayado la regidora de Educación de Inca, la ecosoberanista Helena Cayetano, quien ha deseado que la prohibición --que fue eliminada por el PP y Vox-- vuelva a incorporarse a la legislación autonómica.

La regidora de Cultura, Alice Weber, ha criticado que la tauromaquia sea considerada un espectáculo cultural potencialmente subvencionable a través del Bo Cultural Jove.

"Es un anacronismo que el dinero público destinado a fomentar la cultural entre la juventud sirva para financiar el sufrimiento de un ser vivo. La tortura no es cultura, y orientar a los jóvenes hacia estos espectáculos es un retroceso social que choca directamente con los valores de progreso del siglo XXI", ha defendido.