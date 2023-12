MÉS per Llucmajor critica que el Ayuntamiento "no hace nada para mejorar instalaciones deportivas en Urbanizaciones"

El portavoz de MÉS per Llucmajor, Miquel Àngel Serra, en el centro de deportes municipal de Badia Blava

El portavoz de MÉS per Llucmajor, Miquel Àngel Serra, en el centro de deportes municipal de Badia Blava - MÉS PER LLUCMAJOR

La formación advierte que "no se ha hecho nada" con la partida de 166.000 euros prevista en 2022 para el proyecto del campo de fútbol de Puigderrós



PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Llucmajor ha criticado que el equipo de gobierno municipal liderado por PP "va por su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento y no ha hecho nada para mejorar las infraestructuras deportivas en la zona de Urbanizaciones".

En un comunicado este miércoles la formación ha señalado como "hecho más grave" que en pleno extraordinario de septiembre de 2022 se aprobó una modificación de crédito de 166.000 euros para la elaboración de un proyecto de campo de fútbol en Puigderrós, del cual "no se ha hecho nada".

En esta línea, el portavoz de MÉS per Llucmajor, Miquel Àngel Serra, ha manifestado que desde su formación no entienden que "medio año antes de terminar la legislatura, es decir, pocos meses antes de las elecciones, se aprobara esta modificación de crédito y que no se haya encomendado el proyecto".

Igualmente, Serra ha considerado que este hecho "solo tiene una lectura", considerando que "se hizo pensando en el periodo electoral y es una promesa más incumplida y especialmente grave porque estaba dotada de presupuesto y no se ha utilizado". "Una muestra más de la falta de capacidad de gestión del equipo de gobierno", ha añadido.

Por otra parte, la formación ha subrayado que el SIIT Sport Center de Badia Blava, un complejo deportivo que usan los residentes de Urbanizaciones, hace cerca de un año y medio que está cerrado. En este sentido, Serra ha dicho que ya advirtió de la necesidad de abrir la instalación pero que el Ayuntamiento "no ha hecho nada para ponerla en marcha otra vez". Además, ha lamentado que la opción de hacer un pabellón polideportivo en Sa Torre "tampoco se ha estudiado".

"Si tenemos un área de Deportes y decimos que se tiene que fomentar la práctica deportiva para tener una población más sana y unos niños y jóvenes que crezcan con los valores del deporte, no entendemos que el Ayuntamiento mantenga al margen a todas las personas que residen en Urbanizaciones que hace años que reclaman instalaciones deportivas", ha concluido Serra.