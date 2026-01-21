MÉS per Mallorca acusa a García de mentir sobre el estado del servicio de Ginecología de Manacor

Archivo - La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca a acusado este miércoles a la consellera de Salud, Manuela García, de mentir sobre el estado real del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de Manacor, después de que este lunes el centro haya activado un plan de contingencia, sin fecha de caducidad, que obliga los profesionales de esta especialidad a derivar las mujeres a otros centros hospitalarios de Mallorca para dar a luz a sus hijos.

La diputada ecosoberanista Marta Carrió ha recordado que la situación no es nueva y que el pasado mes de diciembre ya se produjo un hecho similar que la consellera limitó a un periodo de 15 días por circunstancias excepcionales y temporales motivadas por tres bajas sobrevenidas.

"Esta semana constatamos que mentía porque un mes después el servicio vuelve a estar por debajo de los dos ginecólogos de guardia necesarios para atender a las mujeres del Llevant de Mallorca", ha afirmado.

La diputada de MÉS per Mallorca ha criticado, además, el contenido del plan de contingencia que, a su juicio, hace recaer toda la responsabilidad de las decisiones de las urgencias ginecológicas sobre un único especialista de guardia que tiene que valorar la intervención inmediata o el traslado de las pacientes teniendo en cuenta sus capacidades quirúrgicas y obviando el incremento de los efectos secundarios para las mujeres.

Lo mismo sucede, según ha añadido, con los partos. Según Carrió, el ginecólogo de guardia recibe toda la presión de la toma de decisiones a pesar del riesgo de incremento de efectos secundarios. Además, el plan de contingencia establece que las mujeres que todavía no están en una fase de parto activa y tienen medios para desplazarse, los utilicen ellas mismas para irse a otro hospital.

La diputada mallorquinista ha reclamado una solución inmediata a esta situación y ha cargado contra la gestión de la consellera de Salud. "El plan de contingencia de invierno ha fracasado año tras año con unos 80 pacientes esperando a ser ingresados en los pasillos del Hospital Son Espases. La contratación de profesionales ha sido una estafa y no llegan ni a 200, las mujeres del Llevant de Mallorca no pueden parir cerca de su casa y las nuevas ambulancias para el traslado de pacientes funcionan a cuentagotas", ha criticado.

Los ecosoberanistas han reclamado la comparecencia urgente de la consellera Manuela García cuando se inicie el periodo de sesiones en el Parlament. También han registrado varias preguntas para saber qué hará el departamento para que unas bajas no obliguen a desmontar un servicio entero.