MÉS per Mallorca acusa al PP de "querer convertir Mallorca en el vertedero del archipiélago"

Consellers insulares de MÉS per Mallorca - MÉS PER MALLORCA

PALMA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP en el Consell de Mallorca de "querer convertir Mallorca en el vertedero del archipiélago" al impulsar, a su criterio, un cambio de modelo en la gestión de los residuos.

En el pleno insular de este jueves, la portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, ha criticado que tras la decisión de importar residuos de Ibiza, un informe encargado por el Govern estudia el traslado de residuos de Menorca.

"Mallorca no puede continuar siendo el recurso fácil cada vez que un gobierno del PP no ha hecho su trabajo", ha reprochado Perelló, quien ha preguntado al conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, por la cuestión.

En concreto, ha reclamado conocer el calendario previsto para la importación de residuos y qué garantías hay de que después de Ibiza, no llegarán también los residuos de Menorca.

Bestard se ha limitado a responder que cuando el expediente sobre el traslado de Ibiza esté finalizado lo comunicarán, ya que todavía no está hecho y se están haciendo estudios. Igualmente, ha apuntado que será un plan piloto de un año.

Para MÉS, esta respuesta es "especialmente grave" ya que no ha desmentido el estudio para el traslado de Menorca. "Cuando un conseller tiene la oportunidad de negar una información y no lo hace, lo que está haciendo es confirmarla", han lamentado desde MÉS.

Según Perelló, este planteamiento se está haciendo sin explicar la capacidad real del sistema insular, sin evaluar el impacto ambiental del transporte marítimo ni esclarecer el coste económico que acabará asumiendo la ciudadanía mallorquina.

"El dinero que pagará el Govern también lo pagamos los mallorquines y además se abonarán en anualidades", ha criticado, a la vez que ha lamentado que se tendrá que avanzar el importe.