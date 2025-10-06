MÉS per Mallorca alberga "escasas esperanzas" ante las propuestas que plantee Prohens en el Debate de Política General

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha apuntado que tienen "escasas esperanzas" ante las respuestas que pueda plantear la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General.

Así lo ha pronosticado el portavoz ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia, al indicar que el discurso que pronunciará la presidenta este martes "redundará en mantras" y obedecerá a los intereses del presidente del PP, Alberto Núñer Feijóo, y de un PP "cada vez más escorado a la derecha".

Así, ha señalado que contra más trata de "mimetizarse" el PP al ideario de Vox, "más le comen la tostada en las encuestas", por lo que ha previsto que se hablarán de los temas "impone la extrema derecha", como la inmigración o la okupación, y "poco de los problemas de la ciudadanía", como la vivienda o la saturación turística.

Por otro lado, Apesteguia ha alegado que lo que proponga la presidenta tendrá "poca credibilidad", dado que, a su manera de ver, los anuncios que hizo en el debate de 2024 "los ha boicoteado ella misma".

