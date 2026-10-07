MÉS per Mallorca anima a la ciudadanía a participar en la huelga general para que sea "una movilización histórica"

El diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Ferran Rosa - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha animado a la ciudadanía a secundar la huelga general que tienen previsto convocar CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas el 11 de noviembre, confiando en que sea "una movilización histórica" para "darle la vuelta al problema del acceso a la vivienda".

En la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces, el diputado ecosoberanista Ferran Rosa ha trasladado el "apoyo total" de su partido a la huelga que, a su entender, debe poner en el centro el freno a la especulación.

"Lamentamos que se tenga que convocar una huelga para que el PSOE haga algo, está muy bien la aprobación de los decretos ley, pero llevamos tres años de legislatura perdidos porque el PSOE no ha querido hacer nada", ha criticado.