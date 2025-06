MÉS per Mallorca aplaza la decisión sobre si su diputado rompe o no con Sumar tras empate "técnico" en su asamblea

Sumar evita por ahora una segunda fuga tras la salida de Més Compromís y el partido balear lanzará otra consulta en próximas semanas

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca vuelve a aplazar la decisión sobre si su diputado en el Congreso Vicenç Vidal rompe con Sumar o permanece en el grupo plurinacional, después de que la asamblea de este jueves con su militancia se haya producido un "empate técnico" en la votación.

Desde la formación han explicado que no se ha podido llegar a los dos tercios de la mayoría necesaria que se requiere en esta consulta con sus bases, tanto en lo relativo a pasarse al Grupo Mixto como de permanecer en Sumar.

Fuentes del partido han explicado a Europa Press que esta tarde se ha constatado que la asamblea se iba a celebrar con un pronóstico abierto entre partidarios de seguir o no en Sumar en un ajustado margen. Y tras tres horas de decisión se ha constatado ese equilibrio de fuerzas entre su militancia.

El coordinador de MÉS, Lluís Apesteguia, ha explicado los estatutos del partido son claro y se requiere de esa mayoría cualificada para tomar una decisión de ese calado y que, por tanto, tendrán que convocar una nueva asamblea en próximas semanas.

Mientras, Vidal ha defendido que la militancia de MÉS pese a no llegar a una posición mayoritaria ha reclamado "responsabilidad antifascista", "firmeza" en materia anticorrupción y mantener "puentes abiertos con todas las fuerzas a la izquierda" del PSOE.

TAMBIÉN HABRÁ ASAMBLEA EN MÉS PER MENORCA

La ejecutiva de MÉS per Mallorca se planteó la opción de que su parlamentario rompiera con el grupo plurinacional en protesta por la inacción y la deficiente respuesta del presidente del Gobierno, al presunto caso de corrupción del exnúmero tres de Sumar Santos Cerdán. Así, la semana pasada optó por posponer su decisión a esta asamblea, que al final no ha tomado una asamblea que no ha resuelto tampoco la incógnita.

Aparte, la dirección de Més per Menorca, formación insular a la que representa también Vidal, sí se decantó por romper con Sumar aunque también desplegará una asamblea el próximo 5 de julio de cara a esclarecer si sus bases refrendan o no ese criterio.

PIDIERON A SUMAR QUE ROMPIERAN CON EL PSOE

Concretamente y tras la crisis del caso Cerdán, MÉS demandó a Sumar rompiera con el Ejecutivo, pero ante la negativa a hacerlo optaron por la propuesta de abandonar la disciplina de Sumar, al entender que sin una respuesta firme a un asunto tan sensible en Baleares con la corrupción, tras casos en el PP y Unión Mallorquina, no podían estar dentro de un grupo que sostuviera al Ejecutivo.

También aludían a la falta de avance durante la legislatura de la agenda política balear y ciertas disfunciones que persisten en la toma de decisiones en Sumar, aunque admiten que en la actualidad los mecanismos de convivencia han mejorado desde el inicio de la legislatura.

Sin embargo, otras voces del grupo parlamentario han subrayado estos días que Més per Mallorca no podía tomar una decisión unilateral, dado que habían concurrido en unas islas con partidos de izquierda estatal. A ello, el partido insular respondía que lideraron la candidatura en las islas y que Podemos, que también formó parte de la confluencia, ya pasó al Grupo Mixto.

A su vez, fuentes de Sumar detallaron que han ofrecido mayor visibilidad y autonomía a Més para continuar en el grupo y mantenía la mano tendida y voluntad de diálogo, como pasó también con la crisis de Compromís.

SUMAR EVITA OTRA FUGA: DE MOMENTO SOLO HA ROTO MÉS COMPROMÍS

Con esta decisión, Sumar esquiva lo que sería su segundo golpe a su estabilidad interna durante esta semana y no registra por ahora una nueva fuga en el grupo plurinacional, una vez que Més per Mallorca sí acordó por amplia mayoría que su diputada Águeda Micó pasara al Mixto.

En el caso de Compromís se ha producido una división interna dado que el otro diputado de la confluencia valenciana en el Congreso, Alberto Ibáñez (Iniciativa), se desmarca de Micó y opta por continuar en Sumar, en línea con lo dispuesto por su partido.

Por otro lado, también hay incógnita en el caso de la Chunta aragonesista, formación a la que pertenece el diputado Jorge Pueyo, dado que ha vinculado su apoyo al Ejecutivo a que se asuman sus propuestas de regeneración democrática. En caso de no aceptarse sus medidas, retirarían el respaldo lo que implica también la opción de que Pueyo saliera de Sumar. "Todas las opciones están abiertas", remachó recientemente el parlamentario en rueda de prensa.