MÉS per Mallorca celebra que Reyes Rigo pueda volver este lunes a Palma

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha celebrado que la activista Reyes Rigo, única integrante española de la Global Sumud Flotilla que permanecía bajo custodia de Israel tras su arresto el 1 de octubre, pueda volver este lunes a Palma.

Apesteguia se ha manifestado de este modo, este lunes, en la rueda de prensa habitual un día antes del pleno, en la que se ha congratulado de que Rigo, junto a su compañeras de la Global Sumud Flotilla, la coordinadora de Podemos Baleares y regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y la también miembro de la formación morada Alejandra Martínez, quienes la han esperado en Madrid desde que aterrizasen en España el 7 de octubre, puedan volver esta jornada a Mallorca, para que "sigan trabajando desde aquí por la libertad del pueblo palestino".

Pues, éste es el "anhelo" que, según ha añadido el portavoz ecosoberanista, desde MÉS se "comparte con ellas y con todas las personas que se están movilizando" y, ha previsto, se seguirán movilizando por la plena libertad del pueblo de Palestina".

