MÉS per Mallorca considera "intolerable" tener a 150.000 ciudadanos de Baleares a la espera de la justicia

Los ecosoberanistas reclaman dos nuevos juzgados de Violencia de Género y exigen las competencias en materia de justicia para 2023

MÉS per Mallorca ha considerado "intolerable" tener a 150.000 ciudadanos de Baleares a la espera de la justicia y por ello ha reclamado dos nuevos juzgados de Violencia de Género y exigido las competencias en materia de justicia para 2023.

Así se han pronunciado desde el Grupo Parlamentario de MÉS per Mallorca a través de un comunicado, a raíz de la comparecencia de este miércoles en el Parlament del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Carlos Gómez Martínez.

El grupo parlamentario de MÉS per Mallorca considera "urgente" el traspaso de las competencias en Justicia en Baleares. Según el diputado Josep Ferrà "hay que asumir las competencias contempladas en el Estatuto". "Este año, gracias a la negociación del senador Vidal lograremos Costas, pero hay que fijarse nuevos objetivos: 2023 tiene que ser el año del traspaso en materia de justicia", ha manifestado Ferrà. Ahora bien, MÉS per Mallorca opina que la situación actual "deja mucho que desear" y no ve que el Estado español "tenga en consideración a Baleares en materia de justicia".

Además, a raíz de la comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares este miércoles en el Parlament se ha constatado que hasta 150.000 personas de las Islas se encuentran en lista de espera de la justicia, que la congestión jurisdiccional en el archipiélago del TSJIB es seis décimas superior a la española, que en Baleares la litigiosidad es muy alta --con una tasa de 134,16 por cada 1.000 habitantes cuando la media española es de 128,3--, y que las Islas han dejado de reclamar mejoras y han perdido influencia en el Ministerio de Justicia.

Con esta información, Ferrà ha visto "urgente disponer de dos juzgados más de Violencia de Género en Palma, dado que no se puede permitir dejar desatendidas a las víctimas del machismo". Además, ha creído que hacen falta más juzgados para llegar a los estándares europeos: ocho juzgados de mercantil, seis de primera instancia y familia, uno de lo social y dos de contencioso-administrativo.

Para MÉS per Mallorca, los juzgados de contencioso-administrativo "son la muestra más evidente del olvido del Estado español", dado que la bolsa de retraso de expedientes se incrementa día tras día y "solo se dispone de tres juzgados de este tipo con una población de 1,2 millones de habitantes mientras que, por ejemplo, Murcia tiene siete para una población de 1,4 millones de habitantes", ha expuesto Ferrà.