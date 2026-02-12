MÉS per Mallorca constituye un nuevo Consejo Político con vistas a las elecciones con Joana Catany como presidenta

MÉS per Mallorca constituye un nuevo Consejo Político - MÉS PER MALLORCA

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha constituido el nuevo Consejo Político surgido de la VII asamblea de la formación celebrada en diciembre y con vistas a las elecciones de mayo de 2027.

Según ha informado la formación, Joana Catany ha sido elegida presidenta con 28 votos, mientras que la vicepresidencia de este órgano de deliberación ha recaído en Joan Ferrà, que ha contado con 27 votos.

Igualmente, la secretaria primera y segunda han sido para Gabriel Mayol y Maria Pastor, respectivamente, con 27 y 26 votos.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cerrado el acto de constitución del Consejo Político analizando los resultados electorales de la izquierda en otros territorios.

A su entender, "las fuerzas arraigadas en el territorio son las que están resistiendo al embate de la extrema derecha" porque "no basta con la resistencia", sino que es necesario "volver a ilusionar y dar respuestas a los problemas de la gente".

"Es necesario ofrecer y mantener la esperanza de un futuro mejor", ha concluido Apesteguia, subrayando que esto pasado por encarar desafíos como el acceso a la vivienda o el coste de la vida.