MÉS per Mallorca critica a Feijóo por intentar formar gobierno: "Es hacer perder el tiempo a todos"

PALMA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intente formar gobierno tras las elecciones del 23J, y ha considerado que es "hacer perder el tiempo a todos".

"No tiene los diputados suficientes para conseguir la legislatura y se iniciará un proceso que va al fracaso", ha sentenciado el portavoz este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Al mismo tiempo, Apesteguia ha valorado los resultados electorales porque marcan un "hito histórico", como es que "por primera vez en la historia de Baleares hay un diputado soberanista". Asimismo, ha interpretado que, tras los comicios, "la derecha queda desnortada" y Vox "pierde fuerza".

"La derecha queda desnortada. Ha hecho una campaña de todo o nada, de demonización de cualquier forma de pensar que no sea la suya, y la ciudadanía de todo el Estado ha dicho que no", ha insistido el portavoz.

Por otro lado, en referencia a la "gran bajada de Vox", ha advertido, con todo, que sus resultados son "excesivos" y ha esperado "entre todos" ser capaces de poner alternativas políticas atractivas para "desmarcar" a Vox.

Para finalizar, Apesteguia ha dicho "estar seguro" de que la ciudadanía "no perdonaría una convocatoria extraordinaria de elecciones".

"Ya fue suficientemente vergonzoso cuando pasó. Nos toca gestionar el voto de la ciudadanía y, por responsabilidad, se debe exigir que se conforme un gobierno y que todo el mundo sea capaz de dialogar", ha concluido.

SESIÓN DE CONTROL DEL PARLAMENT

Sobre el rechazo del PP y Vox a la realización de las preguntas de control al Govern en el pleno extraordinario de este jueves, Apesteguia ha creído "conveniente" que el Ejecutivo autonómico "responda sobre sus políticas".

"Entiendo que son los primeros días, pero eso no quita que no tenga respuesta. Me preocuparía que no pudiera contestar", ha dicho el portavoz.