MÉS per Mallorca critica que la oferta de empleo de SFM solo contemple una plaza de maquinista cuando hay ocho vacantes

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente que la reciente oferta pública de empleo de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) solo contempla una plaza de maquinista cuando hay ocho vacantes.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han advertido que de este modo será "imposible" que los servicios ferroviarios de la isla mejoren de cara al año que viene.

Así lo ha concluido el diputado de MÉS en el Parlament Ferran Rosa después de que este martes se publicara en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) la oferta pública de empleo.

"En tres años se han abierto 26 plazas y solo dos han sido para maquinistas pese a que hay una deficiencia estructural. Esto comportará que sea imposible mejorar el servicio. Ni trenes hasta la medianoche, ni nocturnos, ni más frecuencias, ni semidirectos desde Sa Pobla y Manacor", ha advertido.

A día de hoy, según el parlamentario, SFM tiene ocho plazas de maquinista vacantes y necesita contratar un total de 25. Pese a ello, ha criticado, el Govern lleva tres años "ignorando esta necesidad".

"El Govern carga los refuerzos y el buen servicio sobre el descanso y la falta de días festivos de los trabajadores y en base a miles de horas extra", ha lamentado.

Solo hasta mediados de noviembre, ha detallado el ecosoberanista, los maquinistas de SFM acumulaban 6.373 horas extras que habrían supuesto un sobrecoste de 226.268 euros, a lo que habrá que añadir los datos del refuerzo de diciembre.

Esta cuantía, ha calculado, permitiría contratar a cinco maquinistas más, mejorar los servicios y garantizar el descanso de los trabajadores.

Esta es la segunda oferta pública que SFM lanza esta legislatura y, en ambos casos, la oferta de maquinistas ha sido "prácticamente nula".

"Sin más maquinistas no hay más trenes. 2026 volverá a ser un año completamente perdido por lo que respecta a la mejora de los servicios de tren", ha vaticinado Rosa.