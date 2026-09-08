MÉS per Mallorca exige la transferencia de las competencias en inmigración previstas en el Estatut d'Autonomia

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa en la sede del partido. - EUROPA PRESS

PALMA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido este martes la aplicación del artículo 32.18 del Estatut d'Autonomia de Baleares, por el cual se pueden transferir las competencias en inmigración a la comunidad autónoma.

El portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha destacado en rueda de prensa que la población en las Islas ha crecido un 200 por ciento en los últimos 60 años, en gran parte por la migración, y ha asegurado que este crecimiento es "insostenible" en los próximos años.

En este sentido, ha señalado que en Baleares hay cuatro tipos de migrantes. En primer lugar, aquellos que se desplazan en busca de trabajo, principalmente africanos e hispanoamericanos, que entran por el aeropuerto. Son personas que "se dedican a hacer trabajos mal pagados y con escasos derechos laborales".

El segundo grupo son personas de alta vulnerabilidad que llegan a las Islas en embarcaciones --mayoritariamente pateras--, muchas veces por vía argelina. Este grupo "no representa la mayoría migratoria", pero sí la "cara más cruda" del fenómeno migratorio.

Apesteguia ha lamentado que es precisamente en este grupo "donde se ha centrado la derecha" y al que le han dirigido "discursos asquerosamente xenófobos".

Sin embargo, hay dos grupos migratorios más a los cuales se les presta una menor atención. Se trata de españoles que se desplazan a Baleares y personas con alto poder adquisitivo que "se concentran en ciertos barrios adquiriendo viviendas de gran valor".

El ecosoberanista ha afirmado que el grupo de migrantes más vulnerables llega a Baleares por el efecto llamada que produce el sistema económico. Por este motivo, ha instado a cambiar el modelo balear para que las personas vulnerables no sientan ese efecto llamada.