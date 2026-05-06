MÉS per Mallorca insta a PP y Vox a presentarse juntos a las elecciones por acordar "castellanizar" la educación

Archivo - La portavoz de Vox, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha invitado a PP y Vox a acudir juntos a las próximas convocatorias electorales, puesto que, en su opinión, están de acuerdo en "lo esencial", como es "castellanizar" las escuelas y los institutos de Baleares.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha lanzado esta propuesta a ambas formaciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que este martes se aprobara una enmienda a la ley de proyectos estratégicos para permitir acceder a la docencia a profesores sin el título de catalán, en plazas de muy difícil cobertura.

El líder de los ecosoberanistas ha apuntado que, en el texto aprobado, no aparece una matización que anunció el PP, que era que los profesores no podrían ser funcionarios de carrera si no acreditaban el conocimiento del catalán.

Por tanto, ha afirmado que el PP "mitió" entonces dado que lo aprobado posibilita que haya funcionarios de carrera que "no entiendan el catalán", lo que implicaría que habrá "profesores que no entiendan a sus alumnos, la documentación del centro, la plataforma del sistema educativo y que impedirán que la educación funcione en catalán", porque "pueden no entender ni papa de lo pase en un centro".

Apesteguia ha recalcado que en este curso, la Conselleria de Educación y Universidades ha declarado de difícil cobertura 185 especialidades, por lo que ha planteado sus dudas sobre cuántas se traducirán en plazas de muy difícil cobertura.