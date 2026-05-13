MÉS per Mallorca intentará que se vuelvan a debatir las enmiendas a la ley ómnibus que se incorporaron sin su voto

Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (Es - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca intentará que se vuelvan a debatir las 65 enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos que durante la ponencia se incorporaron al texto debido a que los ecosoberanistas decidieron no votar.

Lo harán a través de un voto particular que se debatirá el próximo martes en la comisión parlamentaria y que, de ser aprobado, provocará que todas esas modificaciones decayeran del texto.

Según ha explicado el portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, en su rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces de este miércoles, el escrito va dirigido a las 65 enmiendas que, al considerar que son un "fraude de ley", no votaron.

El hecho de que su grupo parlamentario no emitiera su voto permitió incorporárlas al texto, dado que el PP por sí solo cuenta con más votos que la suma del PSIB y Vox, que se opusieron.

"Como sería ilógico que quien está incurriendo en un fraude de ley se beneficiara de un fraude de ley, hemos presentado este voto particular para que la votación se repita y quede el texto como estaba previamente a la incorporación de estas enmiendas. Estas volverán a vivir, y ya que cada partido vote lo que considere", ha expuesto.

Este voto particular no afectará a las cuatro enmiendas que se incorporaron con los votos favorables del PP y de Vox, ni tan poco a las seis a las que los 'populares' se abstuvieron y a la que votaron en contra.

"Son cosas que no había visto nunca, están innovando en este proceso legislativo desde un punto de vista del respeto a la institución parlamentaria. Es poco edificante, pero sí que es muy edificador", ha ironizado.

El ecosoberanista, también con un punto de ironía, ha propuesto que cuando el proyecto de ley llegue al pleno del Parlament para su aprobación las enmiendas se voten de forma nominal.

"Si les tienen tanto aprecio a las enmiendas, podemos pedir que se voten de forma nominal, que cada diputado se tenga que levantar. Y que votemos durante nueve o diez horas, verán que gracia les hace entonces haber presentado cientos de enmiendas a una ley de 26 artículos, tal vez les dará un poco de vergüenza", ha dicho.