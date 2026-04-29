MÉS per Mallorca llama a construir un consenso político actualizar la ley de normalización lingüística

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado recuperar el consenso político que hace 40 años hizo posible aprobar la ley de normalización lingüística por unanimidad, para renovarla en ámbitos como el comercio, el cine o internet.

El portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament ha planteado esta propuesta en la rueda de prensa después de la Junta de Portavoces, con motivo de la conmemoración del 40º aniversario de la convalidación de esta normativa.

Así, ha resaltado que en 1986 todos los grupos fueron capaces de "leer la necesidad" de avanzar en "la recuperación del autogobierno y normalizar plenamente el catalán y la cultura".

Pese a que ha remarcado que, a su manera de ver, el texto "no era completo", ha destacado que supuso "avances profundos" en la garantía del derecho de todas las personas que desean utilizar el catalán en Baleares y "el uso normal de una lengua en aquel territorio allá donde es propia".

Apesteguia ha afirmado que la lengua y esta ley han tenido "poderosos enemigos", como "la gente que odia aquello que representa Mallorca y aquello que le es propio, como la lengua catalana".

"Varios agentes políticos, a lo largo de la historia, han actuado en contra de la ley como el PP, en la época de José Ramon Bauzà, después Ciudadanos y ahora Vox, que condiciona la acción de gobierno Baleares", ha sostenido.

Asimismo, he defendido que es "necesario construir un gran consenso" para hacer "avanzar" la lengua catalana y "revisar la normativa".

En primer lugar, ha sugerido abordar algunas cuestiones que quedaron fuera de aquella regulación como el comercio, la restauración, las relaciones laborales, los medios de comunicación estatales, la administración periférica del Estado --especialmente la justicia-- y también la implicación otras instituciones como España o la Unión Europea.

Por otro lado, ha mencionado cosas "inimaginables" en 1986 como internet o que pudiera haber más de tres canales de televisión. "El crecimiento demográfico, el retroceso del uso social de la lengua hacen necesario esta actualización desde el orgullo de ser quién somos y desde la marginación al odio que rezuman ciertos discursos", ha indicado.

MÉS NO VOTA LAS ENMIENDAS REINTRODUCIDAS A LA LEY DE PROYECTOS

Al mismo tiempo, Apesteguia ha aclarado que, en la ponencia del decreto ley de proyectos estratégicos, no han votado las enmiendas reincorporadas inconexas al texto, al considerarlo "un fraude al reglamento del Parlament".

Por estos motivos, MÉS no ha votado este articulado por "coherencia" y ha recalcado que preparan un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la "vulneración" de los derechos de los diputados.