MÉS per Mallorca y Més per Menorca acusan a PP y PSIB de "descafeinar" y "diluir" la ley de cogestión de aeroportuaria

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han recriminado a PP y PSIB que las enmiendas que introducen a la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, significarían "descafeinar" o "diluir" la iniciativa que se encuentra en proceso de tramitación en el Parlament.

Los portavoces de ambos partidos --promotores de la propuesta-- han alertado de esta posibilidad en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, antes de la reunión de ponencia sobre esta ley que se celebra esta tarde en el Parlament, por lo que han pedido a PP y PSIB ser "valientes" y que escuchen "a las calles de Baleares" y no a "Génova o Ferraz" --calles de Madrid donde se encuentran la sede de ambos partidos--.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reconocido que esta era una "ley de máximos" dentro de las posibilidades que permite el Estatut d'Autonomia para conseguir un mayor autogobierno sobre una de las puertas de entrada a las islas.

Esto ha señalado que les obligaría a "negociar" ante la realidad parlamentaria pero para ello tenían la "mano extendida" para introducir cambios.

Sin embargo, ha subrayado que las enmiendas presentadas son "inasumibles" y supone que las instituciones baleares se limitarían a emitir informes "no vinculantes". "Esto no es cogestión, es regalarte un tóner de impresora para hacer informes que se quedarán en un cajón o peor porque encima Baleares tendrá que pagar el tóner", ha reprochado.

Por eso, ha avanzado que, si las enmiendas continúan su curso, no participarán en este "engaño a la ciudadanía", por lo que hace un llamamiento a que se atiendan las necesidades de la sociedad balear y que PP y PSIB "no escuchen a sus centrales de Madrid".

Por su parte, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha reprochado que cuando a PP y PSIB se les plantea la posibilidad de que las instituciones baleares participen la gestión de los aeropuertos, "gane su vertiente estatalista" y se "arruguen".

El parlamentario ha sostenido que uno de los mínimos que plantea la legislación es decidir la capacidad de carga de los aeropuertos para establecer cuántos pasajeros pueden admitir las islas en un determinado plazo de tiempo.

De hecho, ha incidido en que no se reclama la competencia de los aeropuertos, sino que haya una cláusula para acompasar competencias como las de gestión del territorio, la oferta turística o la movilidad, ya que, a su juicio, si no se hace "se produce un colapso" por el aumento de pasajeros y vuelos.

"El PP y el PSOE hacen referencia al federalismo o le echan la culpa de la masificación turística a Aena y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero cuando se propone algo para frenarla son el PP y el PSOE de siempre, que no tienen ni esta mínima valentía", ha mantenido.