MÉS per Mallorca y Més per Menorca defenderán una ley para reclamar al Gobierno la gestión de los aeropuertos baleares

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
MÉS per Mallorca y Més per Menorca defenderán el próximo martes en el Parlament una proposición de ley para solicitar al Gobierno central la gestión de los aeropuertos de Baleares y así dar cumplimiento al Estatut d'Autonomia.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que, en caso de aprobarse, este texto legislativo será transmitido al Congreso de los Diputados para su posterior debate y aprobación a nivel estatal.
La intención de los ecosoberanistas es que Aena deje de gestionar los aeropuertos baleares con el objetivo de "obtener los máximos beneficios posibles", ya que, en palabras de Apesteguia, este organismo trata estas infraestructuras como una "máquina de hacer dinero" para compensar su "modelo deficitario".
De este modo, ha criticado que pese al "colapso turístico" que viven las Baleares, el gestor aeroportuario tenga la intención de ampliar el aeropuerto de Palma.
Por su parte, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha apuntado que espera el apoyo de un PP "superautonomista" que critica "todo lo que hace el Estado como una imposición" pero ha mostrado sus temores de que el PP balear vote a favor en el Parlament pero no dé su apoyo en el Congreso.
