El PSIB aboga por la "cogestión" aeroportuaria aunque estudiará la propuesta ecosoberanista de gestión

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha apuntado que su postura en materia aeroportuaria "siempre ha sido la cogestión" aunque espera llegar a "posiciones de entendimiento" sobre la proposición de ley de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, que reclama la gestión de estas instalaciones.

Así ha respondido el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Parlament, en la que ha señalado que su posición en esta materia "no ha variado", por lo que dará a conocer el sentido de su voto la semana que viene.

Por otra parte, el representante socialista ha recriminado al PP que haya rechazado la comparecencia del conseller del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, para hablar sobre la sequía en los municipios baleares.

También ha adelantado que preguntarán a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre qué medidas tomará ante la "saturación turística", dado que este mes de junio han llegado a los aeropuertos baleares 25.000 pasajeros internacionales más que en el mismo mes del año pasado.