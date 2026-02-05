MÉS per Mallorca y Més per Menorca refuerzan su coordinación para hacer frente a la crisis habitacional y territorial

Mandatarios de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, reunidos este jueves en Maó. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca se han reunido este jueves en Maó con la intención de reforzar su coordinación en todas las instituciones en las que tienen representación para hacer frente a la crisis habitacional, territorial y económica de Baleares.

En el encuentro han participado los coordinadores generales de las dos formaciones, Lluís Apesteguia y Esteve Barceló, respectivamente, según han informado los partidos en un comunicado conjunto.

También han estado presentes las secretarias de Organización, Maria Ramon y Noemí Garcia; la responsable de Relaciones Exteriores de los ecosoberanistas, Carme Gomila; el diputado de MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal; y el portavoz de los menorquinistas en el Parlament, Josep Castells.

Durante la reunión se han abordado los principales retos que afrontan Baleares "desde una mirada basada en la defensa del territorio, la justicia social y el derecho de la ciudadanía a vivir dignamente en su casa".

Uno de los ejes centrales ha sido la emergencia habitacional, "agravada por la especulación inmobiliaria y el impacto del turismo masivo". Las dos formaciones han coincidido en la necesidad de impulsar políticas "valientes" que limiten el uso especulativo de la vivienda y amplíen el parque público.

Otro ha sido la mejora de la financiación autonómica, dado que tanto MÉS per Mallorca como Més per Menorca han considerado que Baleares sufre una "infrafinanciación crónica" y un "expolio fiscal" que limita su capacidad de ofrecer servicios públicos de calidad y afrontar los retos sociales y territoriales.

Además, en la reunión se han analizado las nuevas estrategias que adoptará la fórmula electoral Ara Més, de la que también forma parte Ara Eivissa, con la vista puesta en las próximas elecciones estatales y con el objetivo de "reforzar una voz propia, soberana y progresista" en Madrid.

"La coordinación entre Més per Menorca y MÉS per Mallorca es clave para defender los intereses de nuestras islas en todas las instituciones. Compartimos una misma mirada: poner la vida de la gente en el centro, defender el territorio y exigir las herramientas necesarias para que Baleares pueda decidir su futuro", ha subrayado Barceló.

Apesteguia, por su parte, ha defendido la necesidad de "una respuesta política coordinada y valiente" ante los retos como la emergencia habitacional, la saturación turística o la infrafinanciación.

"MÉS es el espacio que defiende sin complejos un modelo de país más justo, sostenible y soberano, tanto en las Islas como en Madrid y en Europa", ha reivindicado.