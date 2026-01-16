MÉS per Mallorca pide la comparecencia de García en el Parlament por el plan de contingencia de invierno

Archivo - La diputada MÉS per Mallorca Marta Carrió. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado la comparecencia urgente en el Parlament de la consellera de Salud, Manuela García, ante lo que consideran el fracaso en la aplicación del plan de contingencia de invierno.

La diputada Marta Carrió ha lamentado que sea el segundo año consecutivo que se baten récords de pacientes, unos 80, esperando en los pasillos del Hospital Son Espases para ser hospitalizados por la falta de camas y de personal necesario, según ha recogido la formación en una nota de prensa.

La ecosoberanista ha criticado la falta de planificación, de gestión con mirada larga y de contrataciones de personal sanitario como la causa principal de esta situación de "colapso" en el sistema sanitario público de las Islas.

"La Conselleria asegura haber contratado 900 profesionales en dos años pero en este mismo periodo se han jubilado 729, motivo por el cual el incremento real es de solo 171 personas", según ha calculado Carrió.

Para MÉS, esto hace que en esta época, en la que se junta más actividad quirúrgica con más ingresos por patologías respiratorias sin un incremento real e importante del personal, desemboque en un "caos total". En estas condiciones, ha añadido Carrió, "no queda otro remedio que desprogramar cirugías de un día para otro provocando que empeore, todavía más, la lista de espera".

MÉS per Mallorca ha apuntado a otra cuestión, en relación al caso de las ambulancias que un 80 por ciento del personal no puede conducir y que empeora la situación en las urgencias. Según ha argumentado Carrió, no hay suficientes vehículos capaces de trasladar a los pacientes con movilidad reducida que se acumulan en las plantas y en las urgencias del hospital de referencia.