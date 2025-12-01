MÉS per Mallorca pide mejorar el diagnóstico precoz del VIH reforzando unos centros "abandonados e infradotados"

Prueba de VIH - GVA

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado al Govern que mejore la detección precoz del VIH reforzando unos centros de diagnóstico, tratamiento y prevención (CAITS) que en la actualidad se encuentran "abandonados e infradotados".

Es una de las cuestiones que incluye la proposición no de ley (PNL) registrada este lunes por los ecosoberanistas con motivo del Día Mundial del Sida y de la que ha dado cuenta su portavoz parlamentario, Lluís Apesteguia, en una rueda de prensa.

El diputado ha celebrado que la tasa de contagios registrada el año pasado en Baleares, de 7,87 casos por cada 100.000 habitantes, sea la más baja desde que se iniciaron los registros hace ahora 22 años.

"Son datos que invitan al optimismo e indican el camino a seguir", ha aplaudido Apesteguia, quien sin embargo ha aprovechado para alertar de los problemas a los que se enfrentan los pacientes para recibir un diagnóstico precoz que impida que su sistema inmunológico se vea afectado de forma grave y del aumento de otras infecciones sexuales como el sífilis o la gonorrea.

Es por ello, ha expuesto, que en su iniciativa parlamentaria tratan de instar al Govern a impulsar políticas para "educar a los jóvenes a tener una vida sexual no solo plena sino sana" o invertir en unos CIATS que, en la actualidad, se encuentran "abandonado e infradotados".

"Hay que invertir en políticas de prevención y en diagnóstico precoz, así como en desestigmatizar estas infecciones. No solo para que la gente entienda qué significan, sino también cómo se puede convivir de forma plenamente normal con ellas", ha zanjado.