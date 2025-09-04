MÉS per Mallorca propone crear una empresa pública insular para gestionar la recogida de residuos

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, presenta la propuesta. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha propuesto la creación de una empresa pública insular que asuma de forma directa la recogida y el transporte de los residuos, dando servicio a los ayuntamientos que lo soliciten.

Los ecosoberanistas han presentado esta propuesta para, según han informado en nota de prensa, afrontar la "crisis estructural" en la gestión de los residuos municipales.

Según han argumentado, que la recogida de residuos dependa de cada ayuntamiento provoca una "fuerte fragmentación y desigualdad" entre municipios. A su parecer, muchos pueblos pequeños no tienen capacidad técnica ni económica para gestionar el servicio y tienen que recurrir a empresas privadas, a menudo, con "contratos caros y resultados irregulares".

Además, han sostenido, los datos oficiales muestran que Mallorca no alcanza el 50 por ciento de recogida selectiva marcado por la Unión Europea. Este retraso, ha avisado MÉS, supone un riesgo de sanciones y agravia la degradación ambiental.

Durante la presentación de la iniciativa, en sa Pobla, la portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha remarcado que el actual sistema genera "desigualdades" entre municipios, tiene unos costes "muy elevados" y "condena Mallorca a quedar lejos de los objetivos europeos de recogida selectiva".

Para Perelló, la institución insular "tiene que dejar de renunciar a su papel y liderar una gestión pública que sea eficiente, sostenible y con control democrático".

Concretamente, la propuesta de MÉS establece que la empresa pública podría ponerse en marcha de forma progresiva, comenzando por los municipios más pequeños y ampliando después el servicio a toda la isla.

También plantea un modelo de gobernanza municipalista con un consejo asesor integrado por los ayuntamientos adheridos y financiación mixta, es decir, una parte asumida por el Consell y otra facturada por los servicios con "criterios solidarios para no dejar atrás ningún municipio".

MÉS propone una empresa con las funciones de la gestión de la recogida selectiva de papel, vidrio, envases, orgánico y resto; la asistencia técnica a los municipios; la promoción de campañas de educación ambiental y prevención de residuos; y la implementación de sistemas innovadores como el compostaje local, la recogida puerta a puerta o el uso de contenedores inteligentes.

Asimismo, plantean que podría coordinarse con Tirme para optimizar el tratamiento e impulsar redes de reutilización y economía circular. "Los residuos no pueden ser un negocio, tienen que ser una responsabilidad colectiva", ha defendido Perelló, remarcando que "la mejor manera de garantizar una gestión justa, eficiente y sostenible es haciéndola pública".

El regidor de MÉS en sa Pobla, Toni Simó, ha valorado "muy positivamente" la iniciativa, señalando que para municipios como sa Pobla, a menudo sin recursos suficientes, esta propuesta "supondría un gran alivio".

"Nos permitiría reducir costes, mejorar el servicio y garantizar una gestión adaptada a las necesidades reales de la gente", ha subrayado, a la vez que ha considerado la propuesta un "paso imprescindible" para que los ayuntamientos no se queden "solos" ante "un reto ambiental y económico de primera magnitud".