MÉS per Mallorca propone una tasa para que grandes equipamientos comerciales compensen el uso de las carreteras

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha pedido que los grandes equipamientos comerciales y otras infraestructuras que funcionan como grandes generadoras de movilidad devuelvan parte del gasto que provocan a las arcas públicas a través de una tasa finalista.

En una iniciativa, la formación ecosoberanista ha instado al Consell de Mallorca a iniciar los trabajos técnicos y jurídicos que permitan crear una tasa por aprovechamiento especial del dominio público viario en aquellos casos en que grandes equipamientos comerciales o infraestructuras asimilables generen una intensidad singular y estructural de tráfico.

El portavoz adjunto de MÉS en el Consell, Joan Llodrà, ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es aplicar un principio básico de justicia y responsabilidad. "Quien provoca un uso intensivo y específico de la infraestructura pública tiene que asumir el coste diferencial que genera. Todo, en un contexto de masificación colapso de la red viaria insular", ha señalado.

Según la formación ecosoberanista, la red viaria insular soporta una presión creciente derivada de un modelo territorial basado en la concentración de grandes superficies y otras infraestructuras en la periferia y en la dependencia del vehículo privado.

Esta situación implica, en determinados puntos, ampliaciones de accesos, refuerzo de rotondas o un mantenimiento más intensivo, con un coste que actualmente asume el conjunto de la ciudadanía.

"La política del PP ha sido siempre la misma: ante la saturación, más asfalto. Pero ampliar carreteras no resuelve el problema de fondo, que es el modelo territorial y de movilidad", ha afirmado Llodrà.

La moción prevé identificar los tramos con una intensidad singular de tráfico vinculada a grandes equipamientos, encargar estudios de movilidad individualizados, elaborar una memoria económico-financiera para cuantificar el coste diferencial y solicitar los informes jurídicos necesarios para garantizar la viabilidad y la proporcionalidad de la medida.

Los ecosoberanistas han remarcado que la tasa, en caso de impulsarse, sería finalista. "Los recursos recaudados se tienen que destinar al mantenimiento de la red viaria afectada. Esto permitirá liberar recursos del presupuesto ordinario del Consell para invertirlos en transporte público y movilidad sostenible", ha explicado Llodrà.

La iniciativa se debatirá en el próximo pleno insular y se enmarca, según han explicado, en un cambio de modelo que apuesta por la cohesión territorial, el refuerzo del comercio de proximidad y la reducción de la dependencia del vehículo privado.

"No podemos continuar socializando los costes de un modelo insostenible. Mallorca necesita responsabilidad, equidad y una movilidad pensada para el futuro", ha concluido el portavoz adjunto.