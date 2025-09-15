MÉS per Mallorca reprocha la "incoherencia" del Consell al pagar un viaje promocional a periodistas americanos

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado la "incoherencia" del Consell de Mallorca al pagar con dinero público un viaje a seis periodistas americanos con el objetivo de promocionar la isla.

La formación ecosobiranista ha considerado que este hecho es una "muestra evidente" de la "hipocresía" del PP y Vox, después de cambiar el nombre de la Fundación Mallorca Turismo a Fundación Turismo Responsable de Mallorca con el pretexto de "defender un nuevo modelo turístico basado en la sostenibilidad y la convivencia", según ha explicado MÉS per Mallorca en un comunicado.

MÉS ha argumentado que este viaje "a medida" para los periodistas, con visitas en espacios emblemáticos de la isla, degustaciones gastronómicas y recorridos culturales, demuestra que, a pesar del discurso oficial, la práctica es "la misma de siempre", que es "dedicar recursos públicos a la promoción turística masiva".

"No hay ninguna diferencia respecto de lo que hacían antes, más allá de cambiar el nombre de las cosas para hacer ver que tienen un nuevo modelo pero la realidad es que se apuesta por atraer más mercados, más turistas y más presión encima del territorio", han sostenido.

En este sentido, el portavoz adjunto de MÉS en el Consell, Joan Llodrà, ha sido contundente y ha remarcado que las políticas actuales del Consell "no responden" a los grandes retos que afronta la isla, como son "la masificación turística, el acceso a la vivienda, la degradación del territorio y la pérdida de calidad de vida de los residentes".

"El Consell tendría que liderar un cambio real de modelo y no destinar recursos públicos a publicidad encubierta en mercados emergentes. Se necesita valentía política para decir basta a la saturación y apostar por un modelo que ponga en el centro la vida de la gente y la preservación del territorio", ha defendido.

Así, Llodrà ha asegurado que el cambio de nombre es "una operación de maquillaje", puesto que, a su juicio, el Consell renombra fundaciones y habla de sostenibilidad pero "en la práctica continúan haciendo el mismo de siempre, que es promoción y más promoción".

Por eso, ha señalado que "no hay ninguna acción concreta" para "poner freno a la masificación", ni para "defender el territorio y el bienestar de la gente de Mallorca".

"Se trata de ampliar el número de turistas en la isla, cuando lo que se necesita es lo contrario. Reducir la presión, diversificar la economía y poner límites al turismo", ha afirmado.

Finalmente, MÁS ha instado el Consejo a dejar de disfrazar con discursos vacíos sus políticas y a poner en marcha medidas reales: limitar plazas turísticas, proteger los recursos naturales, fortalecer la convivencia entre residentes y visitantes y avanzar hacia una economía más diversificada.