MÉS per Mallorca votará en blanco a la candidatura de Salas como director general de IB3

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia durante una sesión de control en el Parlament balear. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha anunciado que votará en blanco al candidato del PP para ser el próximo director general de IB3, Albert Salas, mientras el Govern no garantice que no usará su mayoría parlamentaria para cambiar su propuesta para el ente.

Así lo ha anunciado el portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, antes de la primera votación para designar al director general, en la que es necesaria una mayoría de tres quintos del hemiciclo.

El representantes de MÉS ha indicado que su partido se reunió con Salas para conocer su modelo de gestión y valoró "el compromiso de mantener la programación en catalán" pero las declaraciones de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, les "hicieron dudar del papel del Parlament para presionar a Salas".

Por estos motivos, ha avanzado que votarán en blanco y que se dan un mes de margen para continuar el diálogo sobre el modelo porque en MÉS "quieren una radiotelevisión pública y de calidad, que mantenga el uso del catalán y defienda los derechos de sus trabajadores". "MÉS quiere el compromiso de Salas y el PP de que no se interferirá a través de medidas legislativas", ha matizado.

"La propuesta que planteó Salas estaba muy cercana a las líneas maestras que MÉS plantea para IB3 pero hay una mayoría parlamentaria que puede utilizar las iniciativas legislativas para intentar variar esta voluntad", ha señalado.

De esta manera, Salas no conseguiría los tres quintos de los votos afirmativos para su candidatura y se tendría que celebrar una segunda votación dentro de un mes.