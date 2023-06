MÉS per Mallorca votará en contra de la investidura de Prohens "si se produce"

PALMA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha explicado este martes que su grupo votará en contra de la investidura de la 'popular' Marga Prohens "si ésta llega a producirse".

"De momento no estoy convocado a ningún debate de investidura y por lo que leo no se ha anunciado ningún acuerdo", ha afirmado en declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne, en el marco de la ronda de reuniones con los representantes de los grupos parlamentarios para abordar la sesión de investidura.

"Vamos muy justos, por no decir que es difícil cumplir con los plazos, pero soy portavoz novel. No nos podemos alargar demasiado", ha señalado en referencia al retraso en la constitución de los grupos parlamentarios y la celebración de una Junta de Portavoces previa a la convocatoria de la sesión de investidura, que "no está claro" que vaya a ser el día 3.

El plazo para la constitución de los grupos parlamentarios, ha explicado, finaliza este viernes.