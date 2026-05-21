MÉS per Marratxí advierte de un derrame de aguas residuales en el torrente de Coanegra

Derrame de aguas residuales en el torrente de Coanegra - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha advertido de un derrame de aguas residuales en el torrente de Coanegra que habría provocado malos olores, degradación ambiental y un riesgo sanitario, por lo que ha reclamado la actuación de las administraciones competentes.

Las imágenes a las que ha tenido acceso el partido, ha señalado en un comunicado, muestran la presencia "continuada" de aguas sucias, restos contaminantes y acumulación de residuos en el lecho del torrente, "lo que evidencia que es un problema que no puede ser considerado puntual".

Los ecosoberanistas han considerado que es "especialmente preocupante" que estos derrames se produzcan en espacios cercanos a viviendas y zonas transitadas y ha denunciado públicamente la falta de actuación y seguimiento por parte de las administraciones responsables.

MÉS per Marratxí ha reclamado que se investigue el origen del derrame y que se actúe de manera urgente para evitar que el problema se cronifique.

"Es inadmisible que el torrente de Coanegra presente este estado de degradación y que nadie actúe con contundencia. Estamos hablando de aguas residuales a cielo abierto, con las consecuencias ambientales y sanitarias que eso comporta", ha dicho la portavoz de la formación, Aina Amengual.