MÉS per Marratxí critica el "trato desigual" de Llompart a familias de viviendas municipales

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PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado el "trato desigual" que, a su juicio, el alcalde del municipio, Jaume Llompart, da a las familias desalojadas del barrio de Sant Alonso respecto a las de Gómez Ulla, pese a que ambas se encontraban en una situación similar.

Según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, las familias de Sant Alonso accedieron a alojamientos de emergencia de carácter temporal y condicionado, mientras que las de Gómez Ulla fueron realojadas en viviendas protegidas del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) con contratos de alquiler de siete años.

MÉS ha asegurado que han llegado a esta conclusión tras más de ocho meses solicitando información al Ayuntamiento y analizar parte de la documentación de ambos expedientes.

Según han señalado, esto justifica el desalojo de las viviendas de Gómez Ulla para desarrollar una futura promoción de vivienda protegida, pero no explica por qué esas familias recibieron una solución más estable que las de Sant Alonso.

MÉS sostiene que, cuando el Ayuntamiento formalizó el convenio con el Ibavi para destinar cinco viviendas a las familias de Gómez Ulla, ya conocía la situación de Sant Alonso, cuyo desalojo se había producido meses antes.

Asimismo, ha asegurado que la documentación consultada no incluye informes que comparen ambos casos ni justifiquen por qué las familias de Sant Alonso no pudieron acceder a una solución residencial estable.

La formación también ha advertido de que las familias alojadas en viviendas de emergencia podrían perder este recurso si mejora su situación económica, una condición que, según ha señalado, no se aplicó a las familias realojadas en las viviendas del Ibavi.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha denunciado además que el Ayuntamiento rechazó facilitar a su grupo toda la documentación solicitada sobre ambos expedientes, pese a que propuso consultarla en las dependencias municipales sin acceder a datos personales de los afectados.

También ha denunciado que el alcalde no puede decidir "qué información" facilita a la oposición y cuál no, y ha defendido que los concejales tienen derecho a acceder a la documentación necesaria para ejercer su labor de fiscalización del gobierno municipal.

Por último ha reclamado al alcalde explicaciones públicas sobre la diferencia de trato entre ambos casos y ha defendido que, cuando se habla de vivienda pública, "todas las decisiones tienen que estar guiadas por los mismos criterios de igualdad, objetividad y transparencia".