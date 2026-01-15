MÉS per Marratxí denuncia la "inacción" del Ayuntamiento ante el mal estado de un edificio del parque de Es Campet

El edificio del parque de Es Campet, en Sa Cabaneta, cuyo porche se encuentra en mal estado. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha denunciad públicamente la "inacción" del Ayuntamiento ante el mal estado del porque de un edificio ubicado en el parque de Es Campet, en Sa Cabaneta, y el riesgo que supone para las personas que pasan por ahí.

La infraestructura, ha advertido el partido en un comunicado, presenta numerosos desperfectos estructurales, brechas, piezas desprendidas y ladrillos rotos. Encima del porche, en la primera planta, hay una vivienda.

Todo ello supone un riesgo para la seguridad de las personas que pasan por la zona, un espacio público que cuenta con un parque infantil, una pista deportiva y un área de calistenia y que funciona como punto de encuentro para la vida social y asociativa del núcleo urbano.

Pese a que tanto el parque como el edificio son propiedad de la Iglesia, el Ayuntamiento de Marratxí tiene concedido su uso mediante un convenio que implica la responsabilidad directa de garantizar su mantenimiento y la seguridad del espacio.

MÉS per Marratxí ha reprochado al equipo de gobierno municipal que esta situación no es nueva, dado que ya alertaron sobre ella en el pleno de septiembre de 2024 a raíz de las quejas trasladadas por los vecinos. Repitieron la advertencia un año después pero, ha lamentado el partido, no se ha producido ninguna intervención.

"El Ayuntamiento ha mirado hacia otro lado mientras niños y familias pasan cada día por debajo de una estructura deteriorada. No se puede esperar a que pase una desgracia para actuar", ha manifestado la portavoz municipal de los ecosoberanistas, Aina Amengual.

La formación ha reclamado al Consistorio que repare el porche o restrinja su acceso hasta que se garanticen unas condiciones de seguridad adecuadas. También le ha instado a revisar todos los espacios de uso público del municipio para evitar situaciones similares.