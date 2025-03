Més per Menorca califica de "tímidas" las medidas de contención turística del Govern pero podría dar apoyos puntuales

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca se ha mostrado dispuesto a apoyar "algunas" de las medidas de contención turística propuestas por el Govern pero las ha calificado de "muy tímidas" y encaminadas a "no perder ninguna plaza turística".

De esta manera se ha pronunciado el portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, después de la reunión mantenida este jueves con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, para evaluar las iniciativas del Govern tras las conclusiones del Pacto por la Sostenibilidad de Baleares.

Para el parlamentario, el archipiélago se encuentra en una situación de "saturación" turística por lo que habría que ir hacia un "decrecimiento ordenado y progresivo", ya que, a su modo de ver, lo que hace falta en esta materia es "desinflamar" y "reducir".

Preguntado por los planteamientos del Ejecutivo acerca del impuesto de turismo sostenible (ITS), Castells ha afirmado que en Més per Menorca piden que "suba y no baje" porque es un "instrumento" que tiene Baleares para, "en cierto punto, controlar la demanda". Así, ha aseverado que un incremento del ITS podría servir para "reducir la presión".

Sobre su postura general, ha aclarado que su formación le ha trasladado a Bauzà que si presenta un decreto con medidas que pueden "ver con buenos ojos", junto con otras que son "inaceptables" para su electorado, Més per Menorca no dará apoyo a esa iniciativa.

En ese sentido, ha planteado al conseller que se trabaje sobre un borrador, antes de que vaya al Consell de Govern, y Més per Menorca le trasladará qué cosas son inaceptables y cuáles son modificables para conseguir el apoyo de cara a obtener una mayoría parlamentaria.