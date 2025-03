Vox se abre a apoyar las medidas de contención turística simpre y cuando se descarte la subida del ITS

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox se ha mostrado abierto a apoyar las medidas de contención turística propuestas por el Govern siempre y cuando el futuro decreto no incluya una subida del impuesto de turismo sostenible (ITS).

Así lo ha expresado este miércoles su portavoz, Manuela Cañadas, después de mantener una reunión con el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, para negociar la batería de medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico.

Cañadas ha agradecido "el tono y las formas" del conseller y el hecho de que les haya explicado con detalle las propuestas del Govern para hacer frente a la masificación. "Nos hemos sentido escuchados y que valoran nuestras opiniones", ha celebrado en declaraciones a los medios de comunicación.

Una vez recabada toda la información sobre esta batería de medidas, ha dicho, su grupo parlamentario se reunirá esta semana con el equipo jurídico "para hacer una lectura más profunda" de éstas y valorarlas.

"Quitando el ITS, que ya hemos dicho que es algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, todo lo demás lo valoraremos, haremos nuestras apreciaciones por si queremos rectificar algo que nos parezca oportuno y comunicaremos al conseller lo que hemos pensado para que vea si lo quiere aprobar con nuestras apreciaciones o no", ha subrayado.

La idea de Vox, ha proseguido, es que las medidas de contención pudieran aprobarse en su conjunto y en un mismo decreto, descartando así la posibilidad de que el incremento del impuesto turístico pudiera llevarse por otros cauces parlamentarios.

"Vamos a dar soporte al decreto tal cual, si puede ser. El conseller tendrá que valorar si el ITS lo quiere retirar o no. Nos gustaría poder salir diciendo que esto ha sido consensuado con Vox, que es lo que intentamos hacer desde el principio de legislatura y no hay manera", ha manifestado.

Preguntada sobre si ésta es una condición necesaria para recibir el voto favorable de Vox, Cañadas ha dicho que Bauzà es consciente de ello. "Él lo sabe, no es una sorpresa, lo hemos dicho muchas veces", ha incidido.

"Lo que tocaría, si somos con dicen un socio prioritario, sacar este decreto de la mano, y no solamente poniéndose una medalla cuando la mayoría de las cosas que se aprueban en el Parlament desde hace dos años son gracias a Vox", ha añadido.

En la reunión de este mediodía --en la que también han estado presentes los diputados María José Verdú y Sergio Rodríguez-- Vox le ha trasladado al Govern las reclamaciones que le han hecho llegar desde diferentes colectivos del sector hotelero y vacacional. La pasada semana ya advirtió que llevaría al encuentro las opiniones de gente "enfadadísima" con las medidas propuestas.

"Estamos aquí para gobernar para todos, y no podemos beneficiar solo a un sector y perjudicar a otros. Cada uno tiene sus peticiones, a veces son puntos en contra de los otros, pero creo que tenemos que llegar a un consenso para que todos estén contentos", ha considerado la portavoz de los de Santiago Abascal en la Cámara autonómica.