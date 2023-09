Més per Menorca interpelará al Govern en materia de vivienda para saber los objetivos y plazos del decreto habitacional

Archivo - El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells.

Archivo - El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Presentan una Proposición No de Ley para que se incremente la dotación de la Ley Menorca Reserva de Bioesfera

PALMA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca hará una interpelación al Govern en materia de vivienda para "comprometer al Govern en plazos y objetivos concretos sobre el decreto" habitacional presentado por el Ejecutivo autonómico.

Así se ha expresado este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, quien ha señalado que el Govern "ha llevado la voz cantante sobre un decreto ley que no llega".

En este sentido, ha cuestionado si "no hay suficiente acuerdo en el Govern" y ha añadido que "las medidas anunciadas no serán tan fáciles de implementar". Por ello, con la interpelación en el próximo pleno Més per Menorca espera conocer "qué se espera conseguir y el plazo en el que se llevará a cabo".

Por otro lado, Castells ha indicado que su partido ha presentado una Proposición No de Ley que se tratara en el próximo pleno para que se incremente la dotación de la Ley Menorca Reserva de Bioesfera.