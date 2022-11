Més per Menorca y Unidas Podemos celebran que el Govern esté dispuesto a establecer límites a la vivienda

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca y Unidas Podemos celebran que el Govern esté dispuesto a establecer límites a las viviendas, tras las declaraciones este pasado miércoles del portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, sobre poner determinados límites en esta materia y evitar que Baleares se convierta en "un parque temático".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlament, Esperança Sans, ha mostrado su satisfacción porque la medida presentada desde la formación morada para poner restricciones a la compra de vivienda a no residentes "esté por fin en el centro del debate de la agenda política".

"La ciudadanía de Baleares no debería tener que competir con capital extranjero para comprarse una vivienda y ejercer su derecho de vivir de aquí", ha señalado Sans, quien ha considerado que esta es "una medida trascendental que daría respuesta a la crisis de los precios y del acceso a la vivienda".

"Esta semana los medios de comunicación nos avisan de que el 68% de transacciones inmobiliarias de más de 600.000 € en Menorca fue en manos de personas procedentes de Francia, lo cual no hace más que fomentar el incremento de los precios de la vivienda, causado por esta influencia económica extranjera. Por desgracia, el poder adquisitivo y de renta de un ciudadano o ciudadana de las Islas es todavía muy inferior al que se tiene en otros territorios europeos, hecho que solo incrementa de manera exagerada los precios de elementos tan indispensables como la vivienda", ha explicado.

Por ese motivo, Sans ha pedido a la Unión Europea "excepciones para poder legislar en este sentido, esto en territorios insulares es totalmente factible". "Por eso, consideramos también muy importante declarar todo el conjunto de Baleares como zonas tensionadas", ha añadido.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, se ha mostrado "sorprendido" ante las declaraciones de Negueruela, dado que el Govern ha tenido siempre "una actitud ambigua y dudosa con esta cuestión".

Con todo, Castells ha señalado que "decir una cosa es muy fácil si realmente no va acompañada de hechos", por lo que ha pedido al Govern que cumpla la PNL de Més per Menorca para estudiar los obstáculos que impiden limitar la adquisición de viviendas. Además, los menorquinistas también ha reclamado la comparecencia del conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, para fiscalizar el cumplimiento de esta PNL. "Deberá explicar por qué no se ha hecho nada", ha remarcado Castells.

El PP también ha hablado de vivienda tras la Junta de Portavoces. Concretamente, el portavoz parlamentario de los 'populares', Toni Costa, ha asegurado que el precio de la vivienda ha crecido un 14% en octubre con respecto a 2021, siendo Baleares la comunidad más cara de toda España.

Costa ha advertido de la "situación de dramatismo" que esto supone "por unas políticas absolutamente equivocadas" por parte del Govern. También ha rechazado que poner límites a la compra por parte de no residentes vaya a ayudar con esta cuestión, dado que éstos compran un tipo de residencias que no adquieren los ciudadanos de Baleares.