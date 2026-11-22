PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, de "abandonar" los talleres de igualdad y la prevención de las violencias machistas del programa municipal "por ser esclavo de Vox".

A las puertas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), los ecosoberanistas han constatado que 15 de los 18 (83%) de los talleres de igualdad de Palma Educa no están disponibles.

La mayoría de estos talleres, según ha indicado el partido en un comunicado, todavía no se han licitado aunque el curso escolar comenzó hace más de dos meses.

Entre las actividades afectadas está la de prevención de violencia contra las mujeres, de abuso sexual infantil, de machismo en las redes sociales, de nuevas masculinidades y de diversidad afectiva, sexual y de género.

"Martínez prefiere no incomodar a sus socios de Vox, negacionistas de las violencias contra las mujeres, antes que garantizar la educación en igualdad de los niños y jóvenes de Palma", ha criticado el candidato ecosoberanista a la alcaldía, David Pujol. "En un momento en el que los discursos machistas ganan presencia entre los adolescentes, el PP renuncia a una de las herramientas más eficaces para combatirlos, la educación", ha añadido.

MÉS per Palma ha señalado que "no se trata de un hecho aislado", pues en 2024 ya denunciaron públicamente la falta de participación de las entidades feministas en la programación municipal del 8M. Al año siguiente, la polémica fue "por centrar buena parte de la programación en la maternidad".

A estos episodios, han apuntado los ecosoberanistas, se le suman la "desaparición" de la línea específica de subvenciones para proyectos LGTBI, el "conflicto" con Ben Amics por la organización del Orgullo y la "suspensión" de los talleres de esta entidad por segundo curso consecutivo.

"No es una cuestión de mala gestión, sino de voluntad política. Para mantener el apoyo de Vox, Martínez está sacrificando políticas públicas que han costado años de lucha y reivindicaciones del movimiento feminista y de las entidades sociales", ha subrayado Pujol.

MÉS ha pedido la reactivación inmediata de todos los talleres y ha reclamado que las políticas de igualdad "dejen de estar condicionadas por los intereses de la extrema derecha".

"Martínez no puede hacerse una fotografía corta las violencias machista sel 25N mientras abandona las herramientas que permiten prevenirlas durante el resto del año", ha concluido el candidato.