MÉS per Palma acusa a Cort de "desmantelar" las políticas de juventud a cambio de "reforzar la maquinaria de propaganda"

Las regidoras de MÉS per Palma Neus Truyol (i) y Kika Coll (d). - MÉS PER PALMA

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al equipo de gobierno de Cort de "desmantelar" las políticas municipales de juventud para crear nuevos cargos con los que "reforzar la maquinaria de propaganda" del alcalde, Jaime Martínez.

De este modo se han referido los ecosoberanistas a la decisión del Ayuntamiento de "eliminar" la Dirección General de Educación, Infancia y Juventud y del Servicio Dinamo Palma para sustituirlas por una Dirección General de Relaciones Institucionales.

El objetivo de este movimiento, ha sostenido el partido en un comunicado, es "reforzar la maquinaria de propaganda" del alcalde. "El PP quita recursos a los jóvenes para ponerlos al servicio del marketing político", ha denunciad públicamente la regidora Kika Coll.

A su parecer, la política de nombramientos aprobada en la Junta de Gobierno municipal del pasado 17 de diciembre ha servido para "vaciar de contenido y recursos" las políticas de juventud a cambio de "reforzar directamente el poder y la estructura de la alcaldía" para "controlar el relato y la imagen institucional".

MÉS per Palma ha señalado a Martínez como responsable de esta decisión y ha exigido al Ayuntamiento que garantice la continuidad de Dinamo, recuperar la Dirección General de Educación, Infancia y Juventud y reforzar un modelo estable de políticas juveniles basado en la proximidad, el criterio técnico y la participación real.

"No pedimos privilegios para nadie. Exigimos que los jóvenes tengan servicios estables, útiles y presentes en los barrios, como pasa en las ciudades que se toman con seriedad la juventud", ha afirmado Coll.

La eliminación del Servicio Dinamo, ha puesto por ejemplo, no significará solo que se dejen de hacer determinados talleres sino que cerrará lo que hasta ahora ha sido "una puerta de entrada para los jóvenes que no tienen ninguna otra oportunidad".

Pese al recorte de las políticas de juventud, han lamentado los ecosoberanistas, por el momento el equipo de gobierno no ha puesto sobre la mesa ninguna alternativa real, ningún plan de contingencia o ningún convenio con entidades.

"Defender las políticas de juventud es defender la igualdad de oportunidades, la salud comunitaria y la democracia en los barrios. Y no permitiremos que esto se pierda para promover la propaganda del alcalde", ha sentenciado la regidora.